قلّب حسين هارون لاعب الاتحاد السابق أوراق الزمن الجميل في الماضي، وقال لـ»المدينة» مباراة الـ8-2 أمام الأهلي هي سبب شهرتي وجعلت جماهير الاتحاد تتعرف عليَّ، حين افتتحت التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة التي جرت عام 66م، بعد عودة الأهلي من إنجلترا عقب كأس العالم.
وأضاف: كان مدرب الفريق «فريتز» ورئيس النادي يوسف الطويل -رحمه الله-.
وعن أفضل اللاعبين قال هارون: سعيد غراب «بيليه» زمانه ولو كان يلعب في الفترة الحالية لبيع عقده بالملايين، وهو أفضل من لعب الكرة في المملكة، لأنه مهاري وخارق ويلعب بكلتا قدميه، وقائمة المباراة كانت تضم الحارس تركي بافرط «ماجنو» – حسين هارون – محمد كعدور – عبدالله صالح – غنيم الحربي – غازي كيال – سعيد غراب – عبدالله بكر – عبدالرزاق بكر – النور موسى. وفق “المدينة”.
وتابع: لم ننس عشق الاتحاد حتى بعد اعتزالنا الكرة ومرور العديد من السنين، شاهدت الديربي الأخير أمام الأهلي والذي انتهى بتأهل الاتحاد لنهائي كأس ولي العهد واقفًا كل مجريات الشوط الثاني.
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