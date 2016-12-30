نشر حساب نادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اقتناء نجم صفوف العميد الكابتن فهد المولد بطاقة عضوية شرفية باسمه , وسدد المولد قيمة الشرفية التي بموجبها يحق له التصويت لاختيار رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة.
يذكر ان ادارة الاتحاد طرحت خلال الفترة الماضية نقاط بيع لبطاقات العضوية الشرفية الخاصة بالنادي التسعيني يحق لحامليها التصويت على اختيار رئيس ومجلس ادارة النادي وحضور الجمعيات العمومية التي تقام في النادي.
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