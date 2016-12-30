استأنف المقاول منفذ مشروع بناء مسجد ملعب نادي الشعلة بمحافظة الخرج العمل بالمشروع بعد توقف دام لأشهر طويلة منذ استلامه العمل قبل عام ونصف تقريبا .
وقد رست المناقصة على المقاول حيث تكفلت “شركة الرياض للصيانة” كافة المصاريف ، وتحمل المناقصة ضمن اشتراطاتها هدم المسجد السابق واعادة السقف بعد البناء ، وقد حدثت عدة اختلافات عن الواقع بين المواصفات والواقع لكن المقاول – حسب ما أفاد – قال أنهم يرجون الأجر من الله ، وأما التوقف السابق فهو بسبب توقف الدعم المالي للمشروع .
والان تم دفع الدفعة ماقبل الأخيرة وسوف يتم الانتهاء من المشروع في ال 60 يوما القادم ، حيث ينتظرون موافقة الهيئة على المواصفات البلاط والالوان للانتهاء منها بأقرب فرصة.
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