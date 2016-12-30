برعاية كريمة من سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار سيتم تدشين برنامج الأمن الفكري والمعرض المصاحب ضمن فعاليات برنامج فطن الوقائي بثانوية الملك فهد بالخرج يوم الأثنين 1438/4/4هــ الساعة التاسعة صباحاً وينتهي يوم الأربعاء 1438/4/6 هــ حيث تم الأستعداد لهذه المناسبه بالشراكة مع لجنة فطن بإدارة تعليم الخرج تحت شعار (أنا فطن لأحميك يا وطني)
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