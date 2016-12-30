ذكرت مصادر أن صندوق التنمية العقاري أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”.
وأوضحت المصادر أن قيمة القروض المتعثر أصحابها في السداد تبلغ 30 مليار ريال، مشيرة بحسب “الاقتصادية” إلى أن سبب تأخر الصندوق في الإعلان عن قروض جديدة هو قيامه بدراسة آليات وبرامج جديدة تهدف لتقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق.
وكان الصندوق أبرم اتفاقية مع “سمة”، وتم بموجبها إدراج المتعثرين في قوائم “سمة”، لرفع إيرادات الصندوق والمساهمة في انتظام إصدار دفعات القروض الجديدة لقوائم الانتظار.
وكان مسؤول في الصندوق أكد في وقت سابق أن تأخر مقترضين من الصندوق عن السداد أدى لحرمان أكثر من 60 ألف شخص من الاقتراض، حيث إن ما يتم تحصيله من المقترضين السابقين يعاد إقراضه لمواطنين آخرين ممن هم على قائمة الانتظار.
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