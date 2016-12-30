قال وزير الإسكان “ماجد الحقيل” بأن صندوق التنمية العقارية يستعد الشهر القادم لإعلان أكبر رقم للقروض العقارية منذ تأسيسه قبل نحو ٤٠ عاماً.
جاء ذلك في حديث لقناة الاقتصادية أشار فيه إلى أن الصندوق لم يتوقف عام ٢٠١٦ عن صرف القروض؛ حيث أتم صرف ٢٠ ألف قرض، وإنما توقف إصدار أرقام جديدة، مبيناً أن الصندوق يستعد لإعلان أرقام جيدة الشهر القادم تعتبر الأكبر في تاريخه منذ ٤٠ عاماً.
ولم يعطِ “الحقيل” تفصيلاً لآلية إعلان الأرقام الجديدة للقروض العقارية، فيما توقعت مصادر مطلعة أن يتم ضخ القروض بآلية جديدة تتمثل في التعاون مع البنوك المحلية والمؤسسات المالية. وفق “مزمز”.
وكانت قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية قد اشتكت من تأخر إصدار أرقام جديدة للقروض التي توقفت منذ أكثر من عام ونصف.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج