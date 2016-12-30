نفت الإدارة العامة للمرور وجود كاميرات رصد آلي لتسجيل مخالفات عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الجوال أثناء القيادة حتى حينه، مشيرة إلى أنه لا صحة لما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.
وردّ المرور عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” على استفسار مواطن حول مدى صحة قيام نظام “ساهر” بتصوير مخالفات ربط حزام الأمان، بالنفي وعدم صحة الأمر، قائلاً: “لا يوجد حتى الآن كاميرات رصد آلي لرصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الجوال أثناء القيادة”.
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