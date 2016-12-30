ذكرت مصادر أن شرطة محافظة الطائف استجوبت 5 طالبات من المتورطات في المشاجرة التي شهدتها كلية البنات في جامعة الطائف الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “المدينة”، إلى أن الطالبات تمت إحالة أوراقهن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد سماع أقوالهن برفقة أولياء أمورهن، فيما جرى إطلاق سراحهن بكفالة.
وكشفت عن أنه يجري العمل على إحضار طالبتين ورد اسمهما ضمن قائمة الطالبات المتورطات في المشاجرة الجماعية، التي سلمتها الجامعة للجهات الأمنية.
وكانت مشاجرتان عنيفتان قد وقعتا في كلية البنات في الحوية التابعة لجامعة الطائف، ومقر السنة التحضيرية للطالبات “مسار أدبي”، وشهدتا تمزيق شعر طالبة وعض ثانية وإصابة أخريات، فقررت الجامعة بعد ذلك فصل الطالبات المتورطات في المشاجرة.
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