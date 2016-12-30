أوقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بأحد المتقدمين لاختبارات الحصول على الرخصة السعودية لمزاولة المهنة، وهو يقوم بالغش بواسطة جواله، من خلال سماعة أذن تم تركيبها قبل الاختبار للحصول على الإجابات من الخارج أثناء الاختبار.
وأكدت الهيئة وفقاً لـ”المدينة”، أنها ستقوم بتطبيق الإجراءات التأديبية ضد مَن قام بمحاولة الغش والتي تصل إلى الحرمان النهائي، مشددةً على عدم تهاونها مع مثل هذه الحالات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الزهيان، أن الإجراءات التأديبية في حالات الغش هي الحرمان من الاختبارات المستقبلية لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مبيناً أنها قد تصل إلى الحرمان النهائي وشطب ملف المرشح واتخاذ إجراءات قانونية حياله
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