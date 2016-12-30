لقي شاب سعودي مصرعه وأصيب آخر بجروح متفرقة، في حادث سير وقع أمس الأول الأربعاء بولاية فلوريدا الأمريكية.
ونقلت صحف أمريكية أن المتوفى يبلغ من العمر 27 عاماً، وأن مرافقه المصاب في عمر 31 عاماً، وكانا يستقلان سيارة (BMW) موديل 2016، مبينة أن أجهزة الأمن الأمريكية تحقق في الحادث لمعرفة ملابسات وقوعه.
وأشارت مصادر إلى أن سيارة الشابين السعوديين كانت متوقفة على طريق الخدمة لإصلاح أحد الإطارات، واصطدمت بها إحدى الشاحنات.
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