نفّذت وحدة تطوير المدارس بتعليم الخرج وبالشراكة مع مركز التدريب التربوي بالإدارة نفّذت برنامجاً تدريبياً بعنوان :(طرق ودور الشراكة المجتمعية والأسرية والمدرسية في تطوير المدرسة ) أعدها وقدمها مشرف وحدة تطوير المدارس أ . عبداللطيف بن محمد المهينيواستهدف هذا البرنامج قادة المدارس ووكلائها والمرشدين الطلابيين بمدارس الخرج بواقع ثمان ساعات تدريبية على يومين متتاليين ( ٢٨ – ٢٩ / ٣ / ١٤٣٨ هـ بلغ عدد المتدربين خمس وثلاثين ( ٣٥ ) متدرباً .
اشتملت الحقيبة التدريبية على عدة محاور وأنشطة من أهمها :
– تعريف الشراكة
– مفهوم الشراكة
– الشراكة في الإسلام
– أسس الشراكة بميداننا التربوي
– أهداف الشراكة
– مجالات الشراكة الثلاث ( المدرسية – المجتمعية – الأسرية ) وتعريف كل مجال ومفهومة وطرقه ودوره في تطوير المدرسة
– كما تضمن البرنامج ثلاثة أنشطة تدريبية جماعية تركزت على مباديء وأخلاقيات الشراكة و دور الشراكة في تطوير المدرسة و صياغة عقود الشراكة أبدع في تفعيلها المتدربين عبر نقاشات وأطروحات وورش عمل وحوار بنّاء .
– وتخلل البرنامج كذلك عرض لتجارب ناجحة في تنفيذ الشراكة لعددٍ من القادة والوكلاء والمرشدين
هذا واختتم البرنامج بحضور مدير التدريب التربوي أ . عبدالله بن فهد الحنتوش ومدير وحدة تطوير المدارس أ . عبدالله بن علي الجميعة والمشرف بوحدة تطوير المدارس أ . عبدالرحمن السبيعي إرتجل فيها الأستاذين عبدالله الحنتوش وعبدالله الجميعة بكلمتين عبرا فيها عن شكرهما للمدرب والمتدربين مبينين أهمية هذا البرامج في إثراء الميدان التربوي وتطوير المدارس .
كما ألقى قائد ابتدائية الواليد بن عبدالملك أ . محمد بن ماجد القحطاني كلمةً نيابةً عن زملائة المتدربين بعدها تم تسليم الشهادات للحضور .
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