دشن رئيس مجلس ادارة نادي الاتحاد المهندس حاتم باعشن بحضور اعضاء مجلس الادارة وبالشراكة مع متجر المحترف للرياضة لتوريد الملابس والمستلزمات الرياضية الوكيل الحصري اطقم نادي الاتحاد التي سيظهر بها لاعبي الفريق بالنادي يوم الجمعة في احتفالية النادي بمرور 90 عاماً على تأسيسه .
يذكر ان النادي سيقيم مراسم توقيع عقود رعاية واستثمارية للنادي الجمعة على هامش الاحتفالية والمباراة الودية امام اتلتيكو مدريد الذي سيصل الى جدة خلال الساعات المقبلة.
https://www.youtube.com/watch?v=A-T5wiqKe7g
وفق “أخبار 24”.
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