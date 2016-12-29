أعلن المركز الاعلامي لنادي الاتحاد اتفق مجلس الإدارة مع شركة بريجستون لإطارات السيارات لرعاية الشركة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة سنوات حيث ستتم مراسم توقيع العقد بين الجانبين يوم غد الجمعة في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة في استراحة ما بين الشوطين في اللقاء الودي الذي سيجمع فريق العميد بفريق اتلتيكو مدريد الاسباني والذي سيقام ضمن احتفالات نادي الاتحاد بمرور 90 عاماً على تأسيسه وبموجب هذا العقد سيتم وضع شعار الشركة في المنطقة العلوية الامامية من صدر التيشيرت الرسمي للفريق الاول لكرة القدم.
و بارك عضو مجلس الادارة مسؤول ملف الاستثمار خالد التميرك لشركة بريجستون ولنادي الاتحاد هذا الاتفاق الذي تمنى ان يصب في مصلحة الطرفين مؤكدا بأن هذا العقد وما تم إبرامه من بداية الموسم من عقود رعاية الفضل الاول بعد الله فيما يعود لجماهير نادي الاتحاد التي اكدت بحضورها في الملعب وتفاعلها إيجابيا مع الشركات الراعية القيمة الكبيرة لناديها التي تعد جماهيره اهم مرتكزاته الى جانب انجازاته وعراقته التاريخية . وفق “أخبار 24”.
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