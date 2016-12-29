أغدق مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي ، ماجد الفهمي على الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبدالله بسبب دعمه الكبير والمتواصل للفريق الأهلاوي ووقوفه مع الملكي بالسراء والضراء،كاشفا حقيقة الخلاف بينه وبين المسؤول السابق بإدارة قلعة الكؤوس سالم الأحمدي.
قال ماجد الفهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة الشهير ( تويتر ) : ” ترعى الأهلي بنيانا وترعى قلوبنا عطفا … تقدم لنا معاملة الأبناء ونحن نقدم لك التعب اختلفت أنا وأخي سالم الأحمدي سابقاً وحاليا من أجل الأهلي”.
أضاف : ” وما اختلف الإخوة في شيء إلا محبة (لن نترك للمتربصين بنا مأخذ) وسيشرفنا ابا لارا في المركز قريباً شكراً سمو الأمير لحرصك وتواصلك بنا دوما”.
تابع : ” تتعب من أجلنا والأهلي وتقدم (كل) شيء ونحن (كلنا كلنا) نقدم لك التعب تواصلك الحاني يغسل ما في القلوب بل ويجمعها ويؤلف ما بينها”.
أنهى الفهمي ،بقوله : ” سنتوقف عن كل شيء (إعلاماً وجماهير) من أجل الأهلي ومن يقف على هرم هذا الكيان سندعم نادينا بما نجود ولمن أراد فأنا وسالم في المقدمة .. انتهى”. وفق “هاتريك”.
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