أعلن المدير الفني الهولندي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة مكونة من 28 لاعبا ستشارك في المعسكر الخارجي الذي سيقام خلال الفترة من 5 وحتى 15 من شهر يناير المقبل في أبوظبي.
وشهدت القائمة المختارة استدعاء لاعبي النصر عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي لأول مرة، وعودة عبدالفتاح عسيري.
وجاءت القائمة على النحو التالي: ياسر المسيليم، محمد العويس، وليد عبدالله، عساف القرني، حسن معاذ، ياسر الشهراني، محمد البريك، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، أحمد عسيري، محمد آل فتيل، منصور الحربي، حسن كادش، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، عبدالرحمن الدوسري، سامي النجعي، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، نواف العابد، سلمان المؤشر، فهد المولد، محمد السهلاوي، نايف هزازي، ناصر الشمراني.
وفق “أخبار 24”.
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