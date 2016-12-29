توفي شخص وأصيب 14 آخرون بإصابات متفاوتة، إثر تعرضهم لانفجار سحابة غاز داخل مطبخ عمال يتبعون إحدى الشركات الخاصة بوادي ملكان بمكة المكرمة.
وأوضح الناطق الإعلامي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن مركز التحكم والتوجيه تلقى بلاغا يفيد باندلاع حريق في مطبخ إحدى الشركات الخاصة بوادي ملكان على طريق غير المسلمين.
وأضاف أنه عند وصول وحدات الدفاع المدني اتضح أن الحادث عبارة عن انفجار سحابة غاز داخل مطبخ عمال الشركة نجم عنه إصابة (14) شخصاً بإصابات متفاوتة وحالة وفاة واحدة.
وأبان الشريف أنه تم نقل المصابين للمستشفيات، فيما باشر فريق التحقيق أعماله حول مسببات الحادث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
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