أكد مصدر مقرب جدا من إدارة نادي النصر أن الأمير فيصل بن تركي نجح في إقناع اللاعبين الشباب عبد الرحمن الدوسري وسامي النجعي والذي وصفهما المدير الفني الكرواتي للفريق النصراوي زوران ماميتش بالجواهر بالتوقيع للعالمي لمدة 3 سنوات قادمة .
وتحركت الإدارة النصراوية عقب انتشار أخبار محاولة نادي جنت البلجيكي خطف اللاعبين خارج المملكة وخاصة ان اللاعبين غير مرتبطين بعقود إحترافية مع ناديهم النصر .
وسوف يتم الإعلان رسميا عن توقيع العقود خلا ايام معدودة قادمة وقد توصل اللاعبين والإدارة على اتفاق مادي يرضي جميع الأطراف.
وقد لبت الإدارة طلبات اللاعبين المالية خوفا من انتقالهما للخارج او الداخل وخاصة بعد تألق اللاعبين في المباريات خلال الفترة الأخيرة الماضية وأصبحا من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدير الفني في خططه الفنية والتكتيكية . وفق “أخبار 24”.
وكذلك تم اختيارهما من ضمن تشكيلة المنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني اهولندي فان مارفيك ليكونوا نواة في الاستعداد للتصفيات النهائية لكاس العالم بروسيا 2018.
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