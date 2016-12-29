برر أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، تعرض مواطنين لأزمات مالية بشأن مماطلة البنوك السعودية في تنفيذ آلية الجدولة التي أعلنت عنها في وقت سابق بعد صدور قرار إلغاء بعض البدلات وصل حد حسم قسطين من رواتب الموظفين للشهر الحالي، بأن بعض العملاء فضل الإبقاء على خصم القسطين بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية، مبيناً أن الخصم جاء على حالات محدودة.
وقال حافظ رداً على خبراً بعنوان بنوك سعودية تتسبب في أزمات مالية للموظفين. ويطالبون “النقد” بالتدخل، إنه تم التواصل مع البنوك ولم تحدث لديهم أو صادفوا أن خصمت أنظمتهم الداخلية قسطين من راتب الموظف وما حصل في واقع الحال بأحد البنوك فقط ولحالات محدودة جدا وتم التواصل مع العملاء الذين تأثروا بذلك وتم رد مبلغ القسط الإضافي الذي خصم في حين بعض العملاء بنفس البنك وبناء على رغبتهم فضلوا الإبقاء على خصم القسطين بغرض التخفيض من قيمة المديونية الإجمالية.
وبحسب صحيفة سبق كان موظفون قد دخلوا في أزمات مالية بسبب مماطلة البنوك السعودية في تنفيذ آلية الجدولة التي أعلنتها في وقت سابق بعد صدور قرار إلغاء بعض البدلات، ووصل الأمر لحسم قسطين من رواتب الموظفين الشهر الحالي وفقاً لما أكدوه وهو الأمر الذي نفاه متحدث البنوك مبيناً أن بعض العملاء فضل الإبقاء على خصم القسطين بغرض التخفيض من قيمة المديونية.
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