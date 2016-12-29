ضبطت شرطة منطقة الرياض مبلغ 200 ألف ريال مع مواطنيْن كانا يتجولان داخل سيارة في جنوب مدينة الرياض في وقت متأخر من الليل، ولم يتمكنا من إثبات مصدر المبلغ المالي، وتم تحريز المبلغ وتسليم المضبوطين لمركز الشرطة المختص.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز بن جميل الميمان، إنه استمراراً للدور الذي تقوم به الأجهزة المختصة بشرطة المنطقة من تغطية أمنية لجميع أحياء العاصمة، وما تبذله قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من جهود استباقية لمكافحة جرائم السرقات بأنواعها والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، ومن خلال إعداد الخطط اللازمة لذلك؛ فقد تمكنت الفرق الميدانية أثناء قيامها بإجراء مسح أمني شامل بحي نمار وحي العوالي، من رصد سيارة نوع (النترا) تتجول في ساعة متأخرة من الليل يستقلها شخصان سعوديا الجنسية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على كيسين يحويان مبالغ نقدية تجاوزت 200 ألف ريال، وبسؤالهما عنها لم يستطيعا إثبات مصدرها. وفق “سبق”.
وأضاف: “تم التحفظ على المتهمين، وتحريز المبلغ، وتسليمهما لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص”.
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