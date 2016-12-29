قامت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للأسواق بحملة على محلات بيع وتداول السجائر والشيشة الإلكترونية، وجرى ضبط عدد من المحلات التي تبيعها رغم قرار منعها، ودون اكتراث بمخاطرها الصحية، فيما شارك في الحملة مندوب برنامج مكافحة التدخين بصحة الطائف.
تأتي هذه الحملة استكمالاً لحملة الأمانة على محلات بيع النحاسيات ومستلزمات الفحم التي بدأتها مؤخراً، حيث تم رصد العديد من المحلات التي تبيع السجائر والشيشة الإلكترونية دون علم بمنعها، وتم أخذ تعهدات على عدد من المحلات لعدم تداولها، والتخلص من المعروض حفاظاً على الصحة العامة. وفق “مزمز”.
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