أصدرت وزارة الخارجية العمانية مساء اليوم (الخميس) بيانا أكدت فيه على انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية .
وأوضحت أن انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.
وأضافت أن سلطنة عُمان سوف تبذل، وكما كانت على الدوام، كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب فيها تعاون كل الأطراف لتحقيقها. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع قد تسلم أمس الأربعاء رسالة خطية من السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في عمان، حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري.
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