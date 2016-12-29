أعلنت الحكومة المصرية مساء اليوم (الخميس) موافقتها على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأوضح بيان صادر عقب جلسة اجتماع لمجلس الوزراء المصري أنه تمت إحالة الاتفاقية لمجلس الشعب المصري بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
يشار إلى أن الاتفاقية كان قد تم توقيعها بين القاهرة والرياض في 18 أبريل 2016، فيما تلقى مجلس الوزراء عددا من طلبات الإحاطة من مجلس الشعب بشأن عدم إرسال الاتفاقية وفقاً لنصوص الدستور.
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