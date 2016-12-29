أعلنت روسيا وتركيا اليوم “الخميس” وقفاً شاملاً لإطلاق النار في سوريا يدخل حيز التنفيذ في منتصف الليلة 30 ديسمبر.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم التوقيع على ثلاث وثائق بين المعارضة والنظام السوري تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار والرقابة عليه، والاستعداد للمفاوضات حول السلام في سوريا.
وأضاف بوتين أن روسيا وتركيا وإيران ملتزمون بمراقبة وقف إطلاق النار وضمان التسوية، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تستبعد دورا للسعودية وقطر والأردن بالاتفاق.
وقال وزير الدفاع الروسي إن سبع مجموعات من أكبر فصائل المعارضة وقعت الهدنة، مشيراً إلى أنها تضم أكثر من 60 ألف مسلح.
من جهتها، قالت المعارضة السورية إنها توصلت لاتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق التي تسيطر عليها، فيما ذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن الجيش السوري أعلن وقف إطلاق النار أيضاً. وفق “أخبار 24”.
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