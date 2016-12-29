أعلنت شرطة المنطقة الشرقية اليوم (الخميس) القبض على مواطن، بالإضافة لشريكيه، بعد أن تسلل الأول بمساعدتهما لشقة في الدمام وقام بإحراقها عمدا، متسببا بوقوع وفيات وإصابات.
وأوضح الناطق الإعلامي للشرطة زياد الرقيطي أن المواطن تسلل للعمارة السكنية في حي البادية بالدمام، وأشعل النار بمقدمة الشقة بمشاركة مواطنين آخرين، ما أدى لانتشار الحريق داخلها، وذلك على خلفية خلاف سابق مع نجل صاحبها.
وبين أن الحريق تسبب بوفاة صاحب الشقة، وهو مواطن سبعيني، بالإضافة إلى أحد الأطفال، وإصابة الابن بحروق وتعرض خمس نساء للاختناق جراء استنشاق الدخان المتصاعد.
وأكد الرقيطي أنه تم القبض على المتهمين، وجميعهم مواطنون في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام. وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج