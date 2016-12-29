قال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن إن وزارته بدأت عقد اللقاءات التحضيرية لتنظيم قدوم حجاج هذا العام 1438هـ، مبيناً أنه تمت دعوة رؤساء ووفود مكاتب شؤون الحجاج لأكثر من 80 دولة، بما فيها إيران لهذه اللقاءات.
وأبان أنه سيتم خلال اللقاءات المجدولة تزويد الوفود بالتعليمات التنظيمية للحج في المملكة، والتي تهدف لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
وأوضح أن المملكة ترحب بالحجاج والمعتمرين الإيرانيين كغيرهم من حجاج العالم الإسلامي كافة، لافتاً إلى أنه تمت دعوة وفد شؤون حجاج إيران لهذه اللقاءات لترتيب أوضاع قدوم حجاجهم وما سيقدم لهم من خدمات. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بنتن أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ترحب بقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار كافة دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، مشيراً لحرص الحكومة على تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بمواسم الحج.
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