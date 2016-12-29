ألقت سلطات الأمن الأمريكية القبض على شاب قالت وسائل إعلام محلية إنه سعودي الجنسية، بعد أن حاول تسلق جسر بروكلين بنيويورك لالتقاط “سيلفي”.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن الشرطة قولها إن الشاب، ويدعى يزيد وهو في الـ23 من العمر، تسلق الجسر البالغ ارتفاعه 85 مترا يوم الاثنين الماضي ليلتقط صورا له مع الجسر، بحسب أقواله أثناء القبض عليه بعد نصف ساعة من تسلقه.
وفيما ذكرت مصادر أمريكية أن يزيد يحمل رخصة قيادة سعودية، كشفت أخرى أنه سعودي الجنسية، وأنه انتقل من المملكة إلى ولاية فيرجينيا بأمريكا في يناير من العام الجاري، ويزور مدينة نيويورك منذ أسبوعين.
وأوضحت أن الشرطة اتهمته بتهم التهور والتعريض للخطر والتعدي على الممتلكات العامة، في حادثة هي الرابعة هذه السنة لأشخاص يتسلقون جسر بروكلين. وفق “أخبار 24”.
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