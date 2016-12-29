أكد وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع ، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، على أهمية النشاط الرياضي الجامعي في نشر مفاهيم الثقافة الرياضية التي تدعم أخلاقيات وقيم المنافسة الشريفة بين الطلاب .
جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه لعميد كلية الآداب والعلوم بمحافظة وادي الدواسر ، الدكتور سفر بن بخيت المدرع ، وفريق كرة القدم بالكلية بمناسبة حصولهم على كأس بطولة الصالات لكرة القدم على مستوى كليات الجامعة .
وبارك الصقر خلال الاستقبال لأعضاء الفريق هذا الانجاز ، واشاد بالروح الرياضية ، والتنافس الشريف واللعب النظيف ، والتحلي بالاخلاق الرياضية التي ظهروا بها خلال تلك البطولة ، مبيناً ان الجامعة تحرص على التنوع في الانشطة ومنها النشاط الرياضي الذي له دوره الكبير في اعداد شخصية الفرد بجميع المراحل الدراسية ، بالإضافة الى كونه وسيلة للترويح عن النفس ومحبب لكثير من افراد المجتمع وخاصة الشباب .
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