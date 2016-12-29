في لمسة وفاء كرّمت مجلس إدارة نادي الشرق بالدلم مساء الأربعاء الموافق ٢٩ / ٣ / ١٤٣٨ هـ الأستاذ / فهد بن عبدالله الدميخي نائب رئيس مجلس الإدارة السابق وذلك نظير جهودة المبذولة والمعطاة تجاه نادي الشرق من اعضاء ولاعبي ومدربي النادي كما تقدم الأستاذ / علي بن سليمان الدريهم رئيس مجلس ادارة نادي الشرق بالشكر الجزيل له على ما اقامه من اعمال للنادي .
كما تحدث الاستاذ / فهد الدميخي قائلا انه فارق المنصب بالنادي ولم يفارق هذا الكيان البرتقالي لحبه للنادي والفريق لكن ظروف عمله وحياته اجبرته عن التخلي من المنصب .
سائلين الله ان يوفقه ويسدد خطاه .
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