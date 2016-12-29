قامت جمعية أسر التوحد الخيرية – فرع الخرج برحلة مع الاطفال إلى بوابة المرح – بالحديثي مول وذلك يوم الاحد 26 ربيع الاول 1438 هـ الموافق 25 ديسمبر 2016 وقد بذل فريق العمل قصارى جهده في رعاية الاطفال وتفقدهم في هذا اليوم باستقبال حافل وحرصوا على إدخال الفرحة على قلوبهم و رسم البسمة على وجوههم . ولقد قضوا الاطفال وقتا ترفيهيا ممتعا في بوابة المرح , حيث قدمت لهم باقة متنوعة من الألعاب الحديثة والمميزة مثل الالعاب الجماعية و السيارات المتصادمة والقطار الشيق , وعروض مسرح البعد الخامس والالعاب الالكترونية وغيرها من العاب الجوائز والهدايا بالإضافة إلى الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الاطفال، كونها تعد من أفضل المراكز الترفيهية بالمملكة ويأتي ذلك في إطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية والتي تحرص على دعم الجهود التي تقوم بها الجمعية تجاه أسر أطفال التوحد .
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بوابة المرح الترفيهية تدعم جمعية اسر التوحد الخيرية بالخرج
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