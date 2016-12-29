في اطار دمج فئات الصم وضعاف السمع مع المجتمع وتنمية قدراتهم ، ليصبحوا افراد منتجين وحافظين لكتاب الله عز وجل .
اقيم الحفل الختامي للحلقه الثالثة لتحفيظ القرآن الكريم في الجمعية السعودية وذلك بالتعاون بين الجمعية السعودية للاعاقة السمعية فرع الخرج والمركز الخيري لتعليم القران الكريم وعلومه
وكان الحفل بحضور طلاب الحلقة ومدير الجمعية الأستاذ معجب بن مهدي آل رشيد والمدير التنفيذي للمركز الخيري فضيلة الشيخ / خليل اليحيا ،وكذلك مسئول العلاقات العامة للجمعية الأستاذ عبد الله بن سعد الفهادي ،والسكرتير الجمعية الأستاذ هيثم خيري ،وكذلك معلمي الحلقه الأستاذ محمد عبد الله الحليوي ،ومشرف السمع والكلام الأستاذ محمد مجول الدوسري ،والاستاذ محمد العنبر معلم صم في حلقة القرآن الكريم.
حيث القيت كلمة لمدير الجمعية وكلمة للمدير التنفيذي للمركز الخيري .
وتم عرض نماذج من الطلاب وكيفية طرق التحفيظ لكل حاله ( صم / ضعيف سمع / زراعة قوقعه ) .
واخيرا تم تكريم العشرة الاوائل بجوائز نقدية ، وتكريم المركز الخيري بدرع من الجمعية ، وانتهى الحفل بصورة جماعية تعاونية رائعه .
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