في حفل رياضي كبير أقيم في نادي الحي بثانوية ابن النفيس بمحافظة الخرج دورة اكاديمية ارتس فوتبول التي ابتدأت منذ مطلع هذا الاسبوع والتي كانت من دوري من دور واحد واشتملت على خمس فرق وهي:-
فريق التحدي اللون اصفر بقيادة الكابتن ناصر سليمان الخيبري بمتابعة المدرب نايف علي الخيبري
فريق اليرموك اللون البرتقالي بقيادة الكابتن عبدالعزيز حمدان البيشي
بمتابعة المدرب عوض سالم اليامي.
فريق القادسية اللون الاحمر بقيادة الكابتن علي ظافر الدوسري بمتابعة المدرب ريان حمدان البيشي .
فريق حطين اللون الازرق الكابتن سامي سلمان الخيبري بمتابعة المدرب مؤيد حمدان البيشي
فريق الدخيل اللون الرمادي بقيادة الكابتن احمد علي الحداد بمتابعة المدرب عبدالاله محمد الطشه
فاز في هذه الدورة فريق القادسية باللون الاحمر بقيادة الكابتن علي ظافر الدوسري
واللاعب فهد عيسى الرشيدي
واللاعب احمد موسى عكيري
واللاعب مشاري مشعل المالكي
واللاعب ناصر يوسف المسعود
واللاعب غانم فهد الدوسري
واللعب عبدالله محسن شريفي
مدرب الفريق ريان حمدان البيشي
وقد حضر الحفل الختامي والتكريم رئيس قسم التربية البدنية الاستاذ منصور بن عبدالعزيز العبيد.
حيث قام بتسليم الفريق الفائز كأس الدوري المقدم من الاكاديمية والميداليات الذهبية وكأس افضل هداف للاعب فهد عيسى الرشيدي ودرع مقدم من النادي للأكاديمية على اقامة هذه الدورة على ارضها .
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