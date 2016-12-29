دعا خالد البلطان رئيس فريق عمل دراسة تمثيل السعودية في الاتحادات واللجان الدولية، إلى إعادة رسم ترتيب كرة القدم، مشيرًا إلى أن ترتيبها لا يكون إلا بالتخصيص، قائلا:”أنا تشرفت بأنني أحد كوادر هذا العمل وأعتبرها أفضل اللجان الرياضية لأنها قدمت عملا ومنتجا في مشروع دولة”.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، أكد البلطان أن دراستهم خرجت بتوصيات متعددة لرفع مستوى التمثيل النوعي والكيفي وكذلك التأثير في القرار الرياضي الدولي، منبها إلى أن محصلة عملهم ستطبق من قبل هيئة الرياضة، ما يعتبر نجاحا له ولزملائه، مضيفا: “دراستنا شاملة، تطرقنا لكل الأمور سواء في ضعف الممثل أو قلة الدعم أو الضعف في اللجان ذاتها، التي تعتبر غير مؤثرة وسعينا إلى الوصول لحل للتمثيل في اللجان المهمة والمناصب”.
وأضاف أن “كل التحذيرات التي أطلقتها سابقاً حدثت، ورغم أنها أثبتت رؤيتي إلا أنني حزنت لإفلاس الأندية والكوارث التي حدثت، معظم الأندية لديها أكثر من ثمانية أشهر لم تسلم رواتب منسوبيها ولاعبيها، هذا الأمر لا بد من حل جذري له بقرارات رسمية أولها يجب على اتحاد القدم أن يمنع تسجيل اللاعبين، وتخفيض سقف الديون للأندية من 50 مليون ريال إلى 20 مليون ريال”.
وعن تصريحه سابقاً بأن الأندية ستقدم على الإفلاس، قال: “ما ذكرته سابقا صحيح، فالهرم مقلوب في رياضتنا، حيث أصبح اللاعب أكبر من النادي والأخير أضحى أكثر تأثيرا من اتحاد القدم السعودي، عندما ذكرت ذلك اعتقدوا بأنني ذكرتها لغرض شخصي أو منافسة شخصية، ولكن الحقيقة رياضة الوطن هي الهدف”.
وأوضح أنه لن يعود إلى الرياضة حاليا، سواء عن طريق رئاسة ناد أو حتى رئاسة اتحاد قدم، وأن عودته ستكون في حالة واحدة، حينما يكتمل مشروع تخصيص الأندية، نافياً أن تكون له علاقة بدعم أحد المرشحين لرئاسة اتحاد القدم السعودي المنتخب، قائلا: “حب جماهير الشباب، يعتبر أفضل ما خرجت به من كرة القدم، وأنا أشاركهم هذا الحب، وأن خروجه من الرياضة كسب به راحة البال”.
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