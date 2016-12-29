كشفت أحد الصحّف المحلية، تفاصيل القرض البالغ 50 مليون ريال والممنوح من أحد البنوك المحلية بضمان الهيئة العامة للرياضة لنادي الاتحاد والذي تم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة صرفه.
وأوضحت صحيفة «عكاظ» -المتابعة للملف الاتحادي الخاص بالشكاوى الخارجية بعد أن أسفرت إحداها عن سحب ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم في دوري جميل للمحترفين- إن القرض صرف لبعض القضايا المحسومة، مثل مستحقات نادي فاسكو ديغاما البرازيلي النادي السابق للاعب البرازيلي دي سوزا ووكلاء اللاعب، وكذلك اللاعب الأرجنتيني مانسو الذي كان يطالب بـ 437 ألف يورو، فيما ذهبت 25 ألف فرنك سويسري لمصاريف القضية وأنس الشربيني، وبعضها للاعبين ومدربين تم إحضارهم أخيراً للنادي أمثال المدرب الروماني بيتوركا واللاعب سامبا دياكيتي.
وأشارت إلى أنه من الخطأ تعجيل صرف مبلغ التعاقد مع المدرب الروماني بيتوركا الذي كان مرتبطا بعقد مع نادي الاتحاد لمدة موسمين لم يكملهما، إذ استلم مبلغ مليون يورو على أن يتم التنازل عن الشرط الجزائي الذي وقعته إدارة النادي في عهد إبراهيم البلوي بمليونين و300 ألف يورو، كما صرفت مستحقات سامبا دياكيتي دون أن يتقدم بشكوى.
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