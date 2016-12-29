قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن المملكة ستستقبل اليوم نجوم المربعانية والمسمى بالشولة، مشيرًا لإلى أن ملامح هذا النجم هو أنه يكفهر الجو، وتصحو السماء من السحب، مبينا أن علامة قرب نهاية المربعانية هو تعامد نجم المرزم على سهيل ليلاً، والنجم الأخير من المربعانية، والنجم الأول من الشبط هي الأيام الأبرد في السنة. موضحًا أنه سيستمر لمدة ثلاثة عشر يوماً وليلة، وهو من المواسم الانفصالية.
وأضاف “الزعاق” أنه بدء من اليوم ستنخفض درجات الحرارة بالتدريج، وسنعيش أجواء ربيعية محشوة بالدفء حتى منتصف الأسبوع القادم على معظم مناطق السعودية، قائلا: “بعد أن عشنا الليالي الأطول في السنة، سيبدأ النهار يقضم من الليل، ويستمر بالأخذ لمدة 175 يوماً بمعدل دقيقة وسطية يومياً، وحينذاك نعيش النهار الأطول”. وفق “المرصد”.
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