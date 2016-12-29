وقعت وزارة الإسكان مع إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري، اليوم الخميس، اتفاقية لتصميم وإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية في عدد من مدن ومحافظات المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها تهدف من هذا التعاون إلى ضخ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم سوق الاسكان بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره لتمكين المواطن من امتلاك السكن الملائم الذي يراعي الجودة والسعر المناسب.
وأضافت الوزارة أنها اعتمدت في اختيار المطورين على القدرة المالية للشركات وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني “إسكان”. وفق “أخبار 24”.
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