أكد مسؤول بأحد البنوك أن البنوك المحلية ستبدأ بتغذية صرافاتها بالإصدار السادس من العملة السعودية خلال الأسبوع المقبل.
وأشار بحسب “المدينة” إلى أنه يجري حالياً برمجة الصرافات لتعريف العملات الجديدة وقبول عمليات الإيداع من الإصدار الجديد للعملات.
وأبان المصدر أن البنوك ستستمر في التعامل بالعملات القديمة بجميع فئاتها جنباً إلى جنب مع العملة الجديدة، عملاً بتعليمات مؤسسة النقد بهذا الخصوص.
وكانت مؤسسة النقد دشّنت العملة الجديدة في 13 ديسمبر الجاري، وتتضمن فئات العملات المعدنية 5 هللات 10 هللات، 50 هللة، 25 هللة، الريال، الريالين، فيما تضمنت العملات الورقية فئات الـ 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالا، 100 ريال، و500 ريال.
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