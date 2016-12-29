قال مدير مشروع برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان المهندس عبد الرحمن السماري، إن الوزارة تعمل على آلية متطورة تشمل إجراء مسح شامل لمعرفة عدد المواطنين غير القادرين على دفع إيجار السكن.
وأضاف السماري وفقا لـ”المدينة” أن الهدف من حصر العدد هو دعم أولئك المواطنين، مشيراً إلى أن ذلك يشمل المساجين وأسر المتوفين وفقاً لشروط معينة.
وأوضح أن ذلك يأتي تزامنا مع إطلاق الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” التي ستسهم في تنظيم سوق الإسكان في المملكة وتمكين المواطن من الحصول على وحدة سكنية بمختلف المواصفات والأسعار.
وكان مجلس الوزراء وجه في يونيو الماضي وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار السكن، يمول مما يخصص له من ميزانية الدولة من الإعانات والهبات والأوقاف.
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج