دخل المحترف البولندي أدريان لاعب نادي الشارقة الإماراتي ونادي النصر السابق، ضمن اهتمامات الأهلاويين قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية بديلا عن المحترف اليوناني فيتفا.
وكشفت المصادر أن مدرب الأهلي أوصى الإدارة بضرورة التخلي عن فيتفا لعدم الاستفادة من خدماته بشكل كامل وهو الأمر الذي قابلته الإدارة بتحفظ لاسيما بعد ارتفاع مستوى اللاعب اليوناني في الجولات الأربع الماضية.
وأكد المصدر أن مفاوض الأهلي حسم كافة تفاصيل الصفقة مع وكيل اللاعب ولم يتبقَ سوى إعلان النادي الرسمي.
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