نفى مصدر مسؤول في قنوات “MBC PRO SPORTS” ماتم تداوله من أن القنوات ستنقل مسابقة كأس الملك ونهائي كأس ولي العهد فقط على جهاز “Gobx” بتقنية الـdh وليس على القنوات المفتوحة وقال: “لا صحة لذلك وكل ما ذكر لايعدو كونه اجتهادات وأخبار غير صحيحة”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
برعاية أمير #الرياض مهرجان أصول الأغنام المحلية فحول وإنتاج الخميس ٢٨ من ربيع الثاني بـ #الخرج
2373 0
جديد المقالات
الاقتصاد المعرفي …
روان بنت محمد السلوم2478 0
نحن… الحصن المنيع
موضي محمد الرويتع3409 0
الميزانية دليل على قوة ومتانة الاقتصادي الوطني
سلمان بن أحمد العيد4655 0
الإقتصاد السعودي نمو ونهضة متجددة
صالح بن عبدالله النعيم5257 0
حكايا بكماء…
حصة العنزي5782 0
خذ أخبارهم من صغارهم
حمد الحربي17948 0
كأس الملك ونهائي كأس ولي العهد على “برو سبورت” المفتوحة
لا يوجد وسوم
0 175
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884900363.html
Copyright © 2016 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج