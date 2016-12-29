بدأ نادي الهلال مفاوضاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصانع ألعاب يلعب خلف المهاجمين والتوقيع معه رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تبدأ في الرابع من يناير المقبل، بعد أن أبلغ مدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز إدارة النادي حاجة الفريق للاعب في هذا المركز تحديدا.
وكشفت مصادر ، أن الإدارة حددت 3 أسماء للتعاقد مع واحد منهم وهم: لاعب إنديبندينتي الأرجنتيني مارتن بينيتيز، ومواطنه صانع ألعاب شنجهاي الصيني داريو كونكا، ولاعب الوصل الإماراتي البرازيلي فابيو ليما.
وأضافت المصادر بحسب صحيفة “الوطن” أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي رفضت إسقاط البطاقة الصفراء الأولى التي نالها اللاعب سلمان الفرج أمام النصر بعد أن طلب الهلال ذلك، وأشار المصدر إلى أن اللاعب نال البطاقة الصفراء الثانية والطرد بعد المباراة، وأن الحكم تركي الخضير دون في تقريره أن البطاقة منحت للفرج بسبب سوء السلوك، وبالتالي فإن قرار استحقاق البطاقة الصفراء نافذ دون تغيير.
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