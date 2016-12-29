اختلفت المزايا التي عرضتها المؤسسة العامة للتقاعد على موقعها لحاملي العضوية، مع الميزة الفعلية المسجلة لدى بعض تلك الجهات، حيث نفت 13 جهة علاقتها بأي شراكة تربطها بالمؤسسة، في حين أوضحت 28 أن العرض غير متطابق مع عرض المؤسسة، و 19 جهة فقط أكدت صحة العرض وفقا لصحيفة “مكة”.
الخصم غير متطابق
1 مستشفى محمد صالح باشراحيل – مكة المكرمة
خصم المؤسسة: حتى 5%
2 مستشفى مركز مكة الطبي – مكة المكرمة
خصم المؤسسة: 25 % على الكشف، و 15 % على التنويم، وخصومات أخرى
3 شركة لجام، وقت اللياقة جميع مناطق المملكة
خصم المؤسسة: حتى 30 %على فئة (وقت اللياقة)، و 20 % على فئة « برو »
4 شركة عالم السيارات للتأجير – الرياض ومكة والشرقية
خصم المؤسسة: من 20% إلى 25%
5 مجمع الصفوة الطبي – مكة المكرمة
خصم المؤسسة:حتى 50%
6 مركز ابن رشد التخصصي الطبي – الرياض
خصم المؤسسة: حتى 35 %
7 مجمع عيادات الاستشاريون – الرياض
خصم المؤسسة: 35 % على جميع الخدمات، و 30 % على زراعة الأسنان، و 600 ريال مقابل تبيض الأسنان
8 مجموعة الصبحي الطبية – الرياض
خصم المؤسسة: 30 % على عدد من الخدمات وخصومات أخرى في مجموعة من الجهات التابعة
9 مجمع مؤسسات الثروات للخدمات الطبية – الرياض
خصم المؤسسة: 30 % على خدمات المستوصفات ومراكز الأسنان، و 20 % على تركيبات الأسنان
10 مركز طبي مايز – الرياض
خصم المؤسسة: 50 %على كشف الأخصائي – كشف الأسنان وعيادات التجميل مجانا، وخصومات أخرى
11 مجموعة صحة الأسرة لطب الأسنان – القصيم
خصم المؤسسة: 30 % على % المعالجات والتركيبات، و 20 على تقويم الأسنان
12 عيادات الطبيب زاهر قضيب البان – مكة المكرمة
خصم المؤسسة: – حتى 30 % على الخدمات الطبية والعلاجية، و 20 % على الخدمات الأخرى
13 مستوصف دنت لطب
الأسنان – مكة المكرمة خصم المؤسسة: 20 % على جميع الخدمات، ما عدا تقويم وزراعة الأسنان
14 مستوصف الوطن – الطائف
خصم المؤسسة: 15 ريالا للكشف أثناء الدوا م، و 25 ريالا خارج الدوام %30 على خدمات المختبر والأشعة، و 15 % الخدمات الأخرى
15 مجمع الورود الطبي- الرياض
خصم المؤسسة: حتى 35%
16 مستشفى تداوي العام – الدمام
خصم المؤسسة: 30% حتى
17 معهد رفال العالي للتدريب – حفر الباطن
خصم المؤسسة: 20 % على دبلوم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة
18 معهد التقدم العلمي التقني للتدريب – حفر الباطن
خصم المؤسسة: 40 % على دورات الحاسب الآلي
19 مستشفى حي الجامعة – جدة
خصم المؤسسة: 50 %على الخدمات الطبية، و 5% على الأدوية
20 مركز الكوثر للاستشارات التربوية والتعليمية – عرعر
خصم المؤسسة: 15%
21 شركة FRHI للفنادق والمنتجعات
خصم المؤسسة:20 %
22 مسكن الضيافة للوحدات السكنية المفروشة – الدمام
خصم المؤسسة: 20%
23 مستوصف ابن سينا الطبي – الطائف
خصم المؤسسة: 30 % على كشف استشاري العيون، و 20 % على الأخصائي وخصومات أخرى
24 مجمع الرواد الطبي – مكة المكرمة
خصم المؤسسة: حتى 50% على الكشوفات والخدمات المقدمة في عدد من التخصصات
25 فندق ريحان المروة – مكة المكرمة
خصم المؤسسة: حتى 20%
26 نظارات تورون – الرياض
خصم المؤسسة: 40 % على العدسات الطبية والتجميلية، و 50 % على الإطارات الطبية
27 مجمع عيادات صحة الأسرة لطب الأسنان – القصيم
خصم المؤسسة: 40 % على تركيبات الأسنان، و 20 % على المعالجات،و 20 % على التقويم
العرض غير صحيح
1 مركز أعمال الخدمات الصحية بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي – الرياض
خصم المؤسسة: 20 % على العمليات الجراحية
2 مراكز تجميل الأسنان – المنطقة الشرقية ونجران
خصم المؤسسة: حتى 20%
3 المعهد الأهلي للتدريب والتعليم – الجوف
خصم المؤسسة: 73 % على دورات إدخال البيانات ومعالجة النصوص، و 58 % على دورات اللغة الإنجليزية والمحادثة
4 مركز الدكتور عبدالعزيز العجاجي لطب الأسنان – الرياض
خصم المؤسسة: حتى 30 % على الخدمات العلاجية، و 20% على الخدمات التجميلي
5 مجمع عيادات المجد الطبي الحديث – مكة المكرمة
خصم المؤسسة: حتى 50%
6 عيادات العناية التخصصية (ميدي كير) – الرياض
خصم المؤسسة: 50 % على الزيارة الأولى للجلسات العلاجية، و 25 % على جميع البرامج
7 المركز الدولي للتأهيل والعلاج الطبيعي – الأحساء
خصم المؤسسة:20%
8 العمورية للشقق المفروشة – الرياض
خصم المؤسسة: 25%
9 مجمع عناية الخليج الطبي – القصيم
خصم المؤسسة: 35%
10 حلويات صمدي – جدة
خصم المؤسسة:10%
11 مؤسسة توصيلي الخاص – الرياض
خصم المؤسسة: 20% للمتقاعدين وأفراد أسرهم
12 المصنع المثالي للحلويات والمعجنات – الرياض
خصم المؤسسة:20 %
13 المركز الطبي للأنف والأذن والحنجرة – الرياض
خصم المؤسسة: حتى 50 % للمتقاعدين وأسرهم على الكشوفات وحتى 20% على خدمات العيادة والتخاطب والسمعيات والأشعة والمختبر والعمليات الجراحية.
العرض منتهي
1 معهد الفارابي العالي للتدريب واللغات – الرياض
خصم المؤسسة: برامج تدريبية مجانية لأبناء المتقاعدين
2 شركة القارات للتدريب والتعليم – الرياض
خصم المؤسسة: برامج تدريبية مجانية لأبناء المتقاعدين
3 مؤسسة السفينة لتأجير السيارات – الرياض
خصم المؤسسة: 15%
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