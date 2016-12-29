كشف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أنه على ضوء مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث ظهرت سيدة ثلاثينية وهي تتلقى دورة مختلطة لتعليم السباحة والغوص على شاطئ جدة على أيدي رجال، ما آثار حفيظة بعض المغردين الذين أنشأوا وسما بعنوان «رجال يدربون نساء على الغوص» تم تكوين فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي لتحديد مكان التصوير وهوية الأشخاص المشاركين، وأسفرت النتائج عن تحديد الموقع وضبط إحدى المشاركات، ويجري تحديد هوية الآخرين لإحضارهم ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص وفقا لصحيفة “عكاظ”.
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“شرطة مكة” تكشف تفاصيل إيقاف “امرأة ثلاثينية” شاركت في “دورة غوص” مختلطة
“شرطة مكة” تكشف تفاصيل إيقاف “امرأة ثلاثينية” شاركت في “دورة غوص” مختلطة
الخرج اليوم - حمد السويحب :
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