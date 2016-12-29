قالت صحيفة محلية أن المؤشر العقاري شهد خلال صفر الماضي تراجعا في صفقات العقار بقيمة 5 مليارات ريال عن صفر عام 1437، وتراجعت قيمة الصفقات العقارية في المدن العشر الأكثر نشاطا خلال صفر الماضي، والتي تمثل 84.3 % من إجمالي الصفقات إلى 9.3 مليارات ريال بعد أن كانت حققت 14.7 مليارا في نفس الشهر من العام الماضي وفقا لصحيفة “الوطن”.
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تراجع “صفقات العقار” بقيمة 5 مليارات ريال بالمدن الأكثر نشاطا
تراجع “صفقات العقار” بقيمة 5 مليارات ريال بالمدن الأكثر نشاطا
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
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