قال رئيس نادي الشباب السابق خالد البلطان، إنه لا يفكر حالياً في العودة للوسط الرياضي، مبيناً أنه انتهى من الرياضة، لكنه ربما يعود بعد تطبيق قرار الخصخصة كمالك لأحد الأندية.
وأكد البلطان في حوار تلفزيوني بعد المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالأمير عبدالله بن مساعد أمس (الأربعاء)، أنه لم يفكر يوماً في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الكرة السعودية أصبحت مثل الهرم المقلوب، وصار اللاعب أكبر من النادي والنادي أكبر من اتحاد الكرة.
وطالب بتطبيق قرار الخصخصة بشكل عاجل وضرورة تخفيض عقود اللاعبين السعوديين إلى مليون ونصف ريال كحد أعلى؛ لحل الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية، مختتماً: “حذرت سابقاً من إفلاس الأندية، وانتظروا الكوارث في قادم الأيام”.
وفق “أخبار 24”.
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