روى الطالب المُصاب في واقعة المضاربة التي حدثت بينه وبين مُعيد بجامعة الطائف، تفاصيل المشاجرة، مبيناً أن المُعيد استفزه بجملة ذكر فيها والدته فدفعه ذلك إلى تحريك المكتب الخاص به ليسقط من عليه، ليرد المُعيد بعدها بالاعتداء عليه بالضرب والركل.
وأوضح الطالب أسامة الزهراني وفقاً لـ”سبق”، أن المشاجرة وقعت عقب خلاف مُسبق بينه وبين المُعيد؛ بسبب مماطلة الأخير في إجراء اختبار بديل له ولاثنين آخرين لتعذر حضورهم الاختبار الأساسي لظروف مرضية.
وأفاد الزهراني أن واقعة اعتداء كل منهما على الآخر جرت صباح أمس (الأربعاء)؛ حيث حضر إليه لأداء الاختبار وفق الموعد الذي حدده مسبقاً إلا أنه أن اختباره سيكون في الرابعة عصراً وليس صباحاً، ما زاد من غضبه وارتفاع صوته.
وكشف أن المُعيد رد عليه بالقول: “أمك خايبة.. ما ربتك زي الناس”، موضحاً أن ذلك دفعه إلى تحريك المكتب الذي يجلس عليه ليسقط من عليه المعيد قبل أن يغادر المكان خوفاً من تطور الأمر.
وبيّن الطالب أنه فوجئ عقب عودته للجامعة بهجوم المعيد عليه والاعتداء عليه بالضرب والركل وسط حضور الإسعاف والشرطة، مشيراً إلى أنه دخل في حالة إغماء ونقل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإجراء اللازم له، فيما حضرت الشرطة وأخذت أقواله في الواقعة.
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