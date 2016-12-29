علقت أمانة منطقة عسير على مقطع فيديو متداول بموقع “فيسبوك”، لأحد مهندسيها الوافدين تحدث فيه بشكل مسئ عن المملكة، مؤكدةً أنها تترك الأمر للجهات المختصة للتعامل مع الوافد وإحالته للقضاء.
وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن المهندس الذي ظهر بمقطع الفيديو يعمل في أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة معها، مشددةً على رفضها مثل تلك التصرفات التي وصفتها بـ”الانفرادية” ولا تُمثل إلا صاحبها.
وأشارت إلى أنها تركت الأمر إلى الجهات المختصة لردع تلك التجاوزات، وإحالة الوافد للقضاء لمقاضاته على ما بدر منه من ألفاظ غير مقبولة.
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