علقت إدارة التعليم بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، على مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر طالباً بإحدى المدارس، وهو يكتب عبارات مسيئة للنادي الأهلي على السبورة بتشجيع من معلمه.
وقال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا علي خواجي، إن الإدارة ترفض هذه الممارسات شكلاً ومضموناً، ولا تقرها بحال من الأحوال؛ لأنها تتعارض مع قيمنا وتعاليم ديننا وأخلاق مجتمعنا، مشيراً إلى أن جميع البرامج التي نفذتها الإدارة كانت تستهدف معالجة هذا النوع من السلوك السلبي.
وكشف خواجي أن مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري الأحوس وجّه بتشكيل لجنة للتحقق من الفيديو والتحقيق في ملابساته، واتخاذ كل الإجراءات النظامية الحازمة التي تردع ممارسة هذه السلوكيات السلبية، مؤكداً أن الإدارة قادرة على محاسبة كل مَن يقصر في أداء عمله وفق التنظيمات واللوائح. وفق “أخبار 24”.
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