دشن مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاقاً جديدًا للتفاعل مع إعلان سلطنة عُمان، الانضمام للتحالف الإسلامي بقيادة المملكة لمحاربة الإرهاب.
وشهد الهاشتاق الذي حمل شعار “عُمان تعود للخليج” تفاعلاً كبيراً من قِبل المغردين؛ حيث عبّر بعضهم عن سعادتهم بقرار السلطنة، فيما أشاد آخرون بتلك الخطوة التي اعتبروها مهمة للغاية في هذا التوقيت.
وكان ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، أمس (الأربعاء)، عن تلقيه رسالة من قِبل سلطنة عمان، تُبلغ فيها المملكة موافقتها على الانضمام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب٬ والذي أعلن الأمير محمد عن إنشائه منذ عام. وفق “أخبار 24”.
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