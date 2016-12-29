منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمقيمين اليمنيين، خدمة إشعار أهلية عمل للراغبين منهم بتحويل بطاقة زائر إلى إقامة بالمملكة، معلنةً الشروط التي يجب توافرها في الزائر للحصول على تلك الخدمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن إشعار أهلية العمل المتاح عبر بوابة “أجير” يحل محل رخصة العمل، بحيث يمكّن اليمنيين من تحويل بطاقة زائر إلى إقامة، كما أنه وثيقة قانونية تربط بين الزائر والمنشأة.
وأفاد أبا الخيل أن هناك شروطاً يجب توافرها في اليمنيين طالبي الحصول على إشعار أهلية العمل، في مقدمتها أن يتراوح عمره بين 18 – 60 عاماً سواءً كان ذكراً أو أنثى، وأن يحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات، وكذلك جواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنية، على أن يقوم بتسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر لدى المديرية العامة للجوازات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تقتصر على المنشآت فقط، وتشترط أن تكون المؤسسة مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وأن يكون حسابها نشطاً، إضافة إلى وقوع المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة.
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