هـشـام بن أحـمـد آل طعـيـمة الكاتب والمؤلف في مجال التنمية البشرية قام مؤخراً بتأليف كتاب بعنوان ” لغة العيون .. ” الذي يتناول تحليل شخصية الإنسان من خلال لغة العيون ودلالاتها الصامتة وتعبيراتها الناطقة حيث تعد لغة العيون أقوى لغات الجسد تعبيراً وأدقها تحليلاً وأعمقها تفسيراً وذلك على حد قوله كما استرسل قائلاً أن العيون تعد بمثابة مرآة الروح نظراً لأنها تعكس ما بدواخل النفس البشرية وما يختلج في حنايا الروح وثنايا الوجدان .
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى قد ألمح إلى العيون ولغتها الصامتة وتعبيراتها الناطقة وذلك في كتابه العزيز حين قال تعالى : ] فإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ [ .. صدق الله العظيم – سورة الأحزاب _ الآية رقم ( 19 ) – . كما أن هذا الكتاب يستهدف كلاً من ( الأب – الأم – الأخ – الأخت – الزوج – الزوجة – الجار – الصديق – زميل العمل .. إلخ .. ) حيث سيفيدنا كثيراً في التعرف على طبيعة شخصية كل من هم حولنا بل وسيحدث تغييراً واضحاً في حياتنا .
أدرج المؤلف في هذا الكتاب أنواعاً متعددة ومختلفة من أنواع العيون وأهمية دلالاتها في تحليل شخصية الإنسان والتعرف على طبيعتها .
ويمكن أن تكون مرجعاً هاماً لمعرفة طبيعة الشخصيات التي من حولنا سواء كان ( زوجاً – زوجةً _ إبناً – صديقاً – موظفاً .. إلخ ) .
وكما قال الشاعر :
العين تبدي الذي فـي قـلب صاحبهـا
مـــن الــشنـاءة أو حـب إذا كــانــا
إن البغــيـض لــه عـــيـنٌ يصـــدقهـا
لا يـستطيـع لمـا فـي الـقـلب كـتمانا
فالـعـيـن تـنطـق والأفـواه صـــامـتةٌ
حتى تـرى مـن صميم القـلب تبيانـا
كما أن هذا الكتاب طرح لأول مرة في المملكة والخليج والوطن العربي في معرض جدة الدولي للكتاب وذلك من خلال دار مداد للنشر والتوزيع كما تم توقيع الكتاب في يوم الإثنين ال 19 من ديسمبر الحالي في تمام الساعة الثامنة مساءً وذلك بجناح دار مداد للنشر والتوزيع ( جناح رقم 330 ) في المعرض .
علماً أن هذا الكتاب سيكون متاحاً لدى جميع منافذ البيع الخاصة بدار مداد للنشر والتوزيع وذلك على مستوى الخليج والوطن العربي ويتميز هذا الكتاب بطرحه الشيق والمثير كونه أول كتاب يطرح في العالم العربي يختص بتحليل شخصية الإنسان من خلال لغة العيون وبلاغة دلالاتها في فهم خفايا وأسرار النفس البشرية .
الجدير بالذكر أن الكاتب والمؤلف في التنمية البشرية هـشام بن أحـمـد آل طعـيـمة هو مؤلف المقياس العالمي مقياس ” TEAMAH “ لتحليل الشخصيات والمسجل عالمياً لدى مكتب الكونجرس الأمريكي كأول مقياس على مستوى العالم يقوم بتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون وذلك باعتماد من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هذا المقياس يعد الأول من نوعه على مستوى العالم والذي يحلل شخصية الإنسان بشكل تفصيلي ودقيق من خلال العيون .
بل ويعطي تحليلاً شاملاً لشخصية الإنسان إلى جانب أن مؤلف هذا الكتاب هو أخصائي تدريب وتطوير وتنمية بشرية وعضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وحاصل على المستوى الإحترافي المتقدم في تحليل الشخصيات .
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